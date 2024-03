Daspo urbano per un 47enne

Ha violato il divieto di dimora nella provincia di Ancona emessa dall’autorità giudiziaria nei suoi confronti solo qualche mese fa. Alle spalle diversi precedenti per delitti contro il patrimonio, frequentava pregiudicati e non aveva fornito alcuna giustificazione alle autorità sulla sua presenza a Falconara. Il questore di Ancona, su proposta del Comando dei Carabinieri di Falconara, ha firmato il divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di un 47enne. I poliziotti della Divisione Anticrimine hanno condotto l’istruttoria. La misura che gli era stata applicata e che aveva violato era scaturita da un furto in un esercizio commerciale della provincia. Ritenuto socialmente pericoloso, anche in base ai suoi numerosi precedenti, gli è stato fatto divieto di ritorno per un periodo di tre anni. I Dacur emessi a gennaio e febbraio 2023 sono stati solo tre mentre dall’inizio del 2024 sono già oltre 20.