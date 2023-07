"La discussione in Consiglio sui comitati di quartiere ha offerto ulteriori spunti, ma anche tentativi pretestuosi di rimettere in discussione gli equilibri, specie da parte di chi in precedenza aveva sostenuto l’inutilità della riforma". Risponde così alle polemiche dell’opposizione che evidenziava come sia "particolarmente basso" il quorum della consultazione elettorale il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: "Mi preme evidenziare – aggiunge - come sia stata data attenzione al voto popolare anziché all’accreditamento personale e all’immediata operatività dello strumento piuttosto che ad un rimando al futuro, come avveniva per il precedente regolamento. Un buon risultato di tutta l’amministrazione e in particolare dell’assessora alla partecipazione Loretta Fabrizi che ha guidato un percorso lungo e complesso".