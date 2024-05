"Date lo stop definitivo a quell’elettrodotto"

"Venga definitivamente sospeso l’iter di approvazione dell’elettrodotto e del campo fotovoltaico (di 5.5 Megawatt) nella frazione di Paterno. Chiediamo inoltre un tempestivo incontro al fine di esporre e discutere le nostre ragioni". Così Sara Vincenti, presidente del comitato Eco-Logico Sì, Eco-Mostro No ha scritto al prefetto di Ancona Saverio Ordine al presidente della Provincia Daniele Carnevali. "Malgrado l’amministrazione comunale fosse a conoscenza del progetto sin dall’avvio della procedura, l’11 agosto 2023 - aggiungono dal comitato che da marzo chiede un consiglio comunale aperto - e abbia pubblicato per 30 giorni all’albo pretorio il 30 novembre 2023, ha deciso di portarlo alla conoscenza della popolazione solo il 1 marzo 2024. L’iter perseguito dall’amministrazione ha contribuito a impedire che i singoli cittadini potessero essere informati del progetto, impossibilitandoli a esercitare il loro diritto nella presentazione di domande, osservazioni e obiezioni, precludendo l’esercizio di un possibile ricorso amministrativo al Tar, i cui tempi sono pari a 60 giorni dal termine della pubblicazione, risalente alla data del 30 dicembre. Per altro, a oggi, quella comunicazione, numero 1855, risulta scomparsa dallo stesso albo pretorio".

sa. fe.