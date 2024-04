D’Avenia alle Muse apre l’"UlisseFest"

E’ lo scrittore, sceneggiatore e docente Alessandro D’Avenia il protagonista dell’anteprima del ‘Lonely Planet UlisseFest’, festival dedicato al viaggio e alla scoperta in programma dal 4 al 7 luglio ad Ancona.

Venerdì 31 maggio (ore 21, ingresso 15,50 euro; prevendita su vivaticket.com/it) al Teatro delle Muse D’Avenia proporrà il recital ‘Ulisse, il viaggio e la nostra odissea quotidiana’, una riflessione sulla figura dell’eroe omerico e sulla capacità del mito di influire positivamente sulle nostre vite. Un’anteprima che introduce al tema del festival di quest’anno, ‘Esplorando l’ignoto’.

Il motivo ispiratore della settima edizione mette in risalto il compiersi continuo e incessante di questa azione, il fascino della scoperta e la sua iterazione nel quotidiano perché, provare a guardare un po’ più lontano è ciò che tentiamo di fare ogni giorno, più o meno consapevolmente, quando viaggiamo, sperimentiamo nuovi itinerari e ci confrontiamo con nuovi scenari.

La passione per il viaggio, il grande tema del festival, mette d’accordo tutti: nelle passate edizioni la rassegna ha catturato l’attenzione di migliaia di spettatori e ha consentito a un vasto pubblico di incontrare ospiti italiani e internazionali, accomunati da questo slancio. Il recital di D’Avenia pone varie domande: ‘Che cosa ci può indicare, in questo tempo difficile, la figura di Ulisse e come può aiutarci a resistere? Perché l’Odissea è l’unica opera di cui usiamo il titolo per indicare un percorso di vita? Forse perché siamo convinti che viaggiare, realmente e metaforicamente, sia l’azione più potente che ciascuno di noi ha a disposizione per realizzare il proprio sé, risorgendo dai propri errori e contribuendo a costruire un mondo migliore. Anche per questo il festival, già nell’anticipazione del noto scrittore ed educatore, richiama nel nome l’eroe omerico".

Il ‘Lonely Planet UlisseFest’ per quattro giorni offrirà al pubblico incontri, workshop, musiche e immagini da tutto il mondo, con l’obiettivo di cogliere i fermenti del nostro tempo ed esplorare le infinite anime del viaggio. Tra i momenti più attesi c’è il recital di Vincenzo Schettini (6 luglio), "il professore di fisica più simpatico del pianeta". Con lui si potrà scoprire che i viaggi sono una questione di fisica e che i punti d’incontro tra le leggi che regolano il mondo e la nostra passione per scoprire il pianeta sono molti. Per esempio: che cos’è il jet lag e cosa lo provoca? Perché l’aurora boreale è così meravigliosa e imprevedibile?