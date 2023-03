"Daydream", è uscito il singolo della cantautrice Still Alice

E’ finalmente uscito ‘Daydream’, il singolo più atteso della giovane cantautrice anconetana, ma bolognese d’adozione, Still Alice (Alice Mezzetti).

Le sonorità pop e dance sono le protagoniste del pezzo, che rappresenta la quarta collaborazione con il producer di La Spezia Exa (Andrea Antognetti).

La spensieratezza e la leggerezza del brano sono riprese anche dalla copertina, con un’immagine alquanto particolare, che racchiude il concetto principale della canzone: ‘You keep it so sweet, living in a Daydream’ (‘Rendi tutto più dolce, viviamo in un sogno ad occhi aperti’).

"Il titolo del brano, scritto con delle letterine di zucchero, simboleggia proprio come la vita sia più dolce quando si costruisce una realtà diversa, parallela, che esiste solo nel nostro immaginario - ha dichiarato Still Alice -. Il brano è nato per puro caso e, quando l’abbiamo presentato durante una performance live a Bologna, è diventato subito il preferito del pubblico. Era chiaro che dovesse essere il prossimo singolo".

E così è stato. La canzone è disponibile su tutte maggiori piattaforme digitali. La cantante, che vanta anche un passato come ballerina, sta programmando i suoi prossimi concerti. Uno è previsto a Bologna (forse al Gallery16, dove si è già esibita in tempi recenti) e l’altro proprio nella sua città natale.

Qualche giorno fa Alice è stata ospite del programma televisivo ‘Viva il videobox’, che va in onda dopo ‘Viva Rai2’ di Fiorello.

Un’esperienza che lei stessa ha definito "bella e divertente". Inutile dire che per l’occasione l’artista ha interpretato ‘Daydream’, oltre a una versione riarrangiata di ‘As it was’ del cantautore britannico Harry Styles. Di sicuro sentiremo ancora parlare di questa talento ‘made in Ancona’, che come altri suoi colleghi e colleghe è andata a Bologna a cercar fortuna. Anche per frequentare l’università, va detto.