De Amicis, ok alla palestra: "A giugno il via ai lavori"

L’accordo con la vecchia ditta tiene, annunciato per inizio giugno l’avvio dei lavori per la palestra delle scuole De Amicis. Decisivo il via libera arrivato martedì. Sono stati i tecnici comunali della direzione Lavori pubblici a mettere il punto ieri durante la seduta della Commissione. Lunedì scorso l’assessore competente, Stefano Tombolini (nella foto), rispondendo a un’interrogazione aveva ironizzato sull’opportunità di acquistare una "bacchetta magica" per risolvere il problema e detto che con il sindaco Silvetti avrebbero analizzato la situazione ed entro marzo assunto una decisione. Ieri la comunicazione molto importante: "Si è deciso, con la direzione scolastica, di avviare l’intervento di ripristino della palestra a inizio giugno, quando la scuola sarà chiusa, comunque senza lezioni e alunni – ha precisato Stefano Capannelli, dirigente del servizio lavori pubblici – I lavori dovrebbero durare 6-7 mesi, quindi potremmo consegnare i lavori a gennaio 2025. C’è pieno accordo tra progettisti, impresa e uffici, il cantiere sarà operativo anche nei mesi estivi per cui potrebbe essere possibile rispettare i tempi, anche se per interventi di questo genere è meglio essere prudenti sulle tempistiche".

Gli interventi dei tecnici, Capannelli ma anche del responsabile dell’edilizia scolastica Francesco Paolucci, sono stati molto puntuali e apprezzati a livello bipartisan. I due hanno esposto la lunga storia di un appalto sfortunato, pensato nel 2018 e poi limitato dal Covid e soprattutto da un errore tecnico commesso dalla ditta incaricata che poi ha demolito il plesso a sue spese e ricostruirà la nuova palestra. Con alcune modifiche: "Rispettando i vincoli della Soprintendenza, che riguardano la parte storica della scuola, nello specifico un cornicione messo a vista, la palestra seguirà determinati dettami – hanno aggiunto i tecnici che poi si sono tolti alcuni sassolini dalle scarpe – La palestra è stata demolita in danno dell’impresa che aveva fatto il lavoro. Se non fossimo stati attenti non ce ne saremmo accorti, segno che l’attività ispettiva e di controllo c’è stata. I ritardi? A parte la pandemia, imprese e progettisti sono stati oberati di lavoro negli anni scorsi a causa del bonus 110%, gli affidamenti di progetti Pnrr e così via".