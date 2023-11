"De bello gallico", l’anteprima giovani

Tanti studenti delle scuole superiori della provincia di Ancona saranno oggi alle 21, al Teatro Pergolesi di Jesi per assistere all’anteprima giovani dell’opera contemporanea "De bello gallico" con musica di Nicola Campogrande su libretto di Piero Bodrato dai Commentarii omonimi di Caio Giulio Cesare. L’opera debutterà in prima mondiale domani alle 20,30 e domenica alle 16, e sarà appunto preceduta da un’anteprima riservata ai partecipanti a "Musicadentro 2023", il progetto di educazione musicale che per ogni titolo del cartellone lirico propone un percorso di guida all’ascolto e successivamente la visione a teatro. Negli stessi giorni del debutto dell’opera. il Museo Archeologico, in collaborazione con Museo Tattile Statale Omero e Liceo Artistico Mannucci sede di Jesi, organizza una suggestiva visita tattile, ad occhi chiusi, per conoscere ed esplorare con i sensi personaggi e reperti dell’antica Jesi romana. Le visite si terranno domani alle 17, e domenica alle 18. Biglietto Museo 5 euro. Info e prenotazioni: 0731 538439. Per l’opera invece biglietti da 5 a 25 euro.