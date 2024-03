De Cecco perfetto. Bene Lagumdzija e anche Nikolov

Chinenyeze 6: non viene particolarmente cercato nel corso del match ma resta concentrato e porta il suo contributo .

Motzo sv.

Bisotto 6: si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa, dimostra la sua affidabilità.

Balaso 6.5: la sua è una presenza silenziosa, spesso non lo si nota ma nei momenti importanti c’è il suo zampino.

Lagumdzija 7: se cercate un giocatore a cui affidare tutti i palloni più complicati non ci sono dubbi che sia lui l’uomo da scegliere. La sua partita è di altissimo livello.

Nikolov 7: per lui vale lo stesso discorso fatto per Lagumdzija, non c’è momento in cui trema e quando si arriva ai momenti clou ha la capacità di alzare il livello del gioco. In battuta fa il vuoto.

Diamantini 6.5: tanto lavoro oscuro ma anche tanta sostanza quando serve. Non sempre è “in prima fila” ma quando viene chiamato a dare il suo contributo risponde sempre presente.

De Cecco 7.5: partita tecnicamente e tatticamente perfetta la sua, percepisce i momenti del match e riesce a gestirli alla grande.

Bottolo sv

Yant 6.5: non è stata la sua miglior partita con la maglia di Civitanova ma forse stavolta non serviva. Gioca con grande concentrazione e porta il suo mattoncino alla vittoria finale.

Anzani 6.5: la sua esperienza e la sua qualità c’è sempre quando conta.

Blengini (all.) 7: era una partita che presentava molte insidie ma il tecnico ha preparato alla perfezione la sua squadra dal punto di vista tattico e mentale.