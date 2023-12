De Dominicis, genio dimenticato: "Mostra internazionale alla Mole. Così gli renderemo omaggio"

Una grande mostra su Gino De Dominicis. Molti la sognano da lunghi anni, perché finora tale è rimasta: un sogno. Per un motivo o per l’altro l’evento non si è mai realizzato. Ma in tempi recenti la bella notizia è arrivata: la personale sul geniale artista anconetano si farà. C’è anche la data dell’inaugurazione: 8 dicembre 2024. Tra un anno, insomma. L’assessore alla cultura Anna Maria Bertini parla di "evento di livello nazionale e internazionale", che contribuirà alla finalità generale della nuova amministrazione: "Dare la massima visibilità espositiva alla Mole, e alla ‘Grande Ancona’. E’ un percorso che in realtà inizia il prossimo 8 dicembre, e che viene intrapreso in collaborazione con vari soggetti del territorio regionale, dalle Sovrintendenze al Museo di Urbino. Vogliamo offrire al pubblico qualcosa di importante, richiamando visitatori anche da fuori".

L’assessore cita anche il gran finale di questa prima fase, previsto per il 2025: la mostra sul rinascimento adriatico. Anche per questo l’auspicio è che i lavori di ristrutturazione e riqualificazione della Mole finiscano entro i termini previsti. "Il problema è che la Mole adesso è un cantiere aperto. Un problema contingente, legato a questioni di sicurezza. Non c’è mai stata una cattiva volontà di impedire concerti ed altri eventi all’esterno. Non abbiamo alcuna intenzione di rinunciarvi". Quanto al passato, non è vero che si voleva ‘rinunciare’ a De Dominicis. L’ex assessore Paolo Marasca ricorda l’acquisto dell’unico libro d’arte fatto da De Dominicis, in occasione dell’ultima mostra allestita mentre era in vita. L’idea era quella di dedicargli una mostra di livello internazionale, quando sarebbero stati inaugurati i nuovi spazi della Mole. Cosa non facile, perché dietro ogni sua opera ci sono problemi di tipo giuridico ed economico.