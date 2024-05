De Luca: "L’opposizione? È politica circense"

"Basta illazioni, il vero ostruzionismo è quello della minoranza. La loro è una politica circense". Risponde a tono la presidente del Consiglio comunale, Vincenza De Luca, dopo le accuse assestate nei giorni scorsi dai capigruppo di opposizione Marco Baldassini (Vola, Ancora e Riformisti per Falconara), Lara Polita (Cittadini in Comune) e Laura Luciani (Partito Democratico). Gli stessi, dopo un’intervista al Carlino del sindaco Stefania Signorini a un anno dalle rielezione, avevano puntato il dito sul governo cittadino accusandolo di collaborare poco con la quota minoritaria dell’assise, in un clima di continuità per dissapori e tensioni. A essere chiamata in causa anche De Luca, rea – per Baldassini, Polita e Luciani – di essersi limitata a comunicare la data del Consiglio (martedì, alle 16), in realtà già scelta dalla maggioranza senza condivisione. La presidente sbotta e replica colpo su colpo: "Solitamente evito di rispondere perché, specie sui social o sulla stampa, sono ormai abituati a discutere anche delle previsioni meteo. Ma va chiarito che l’atteggiamento di scarsa collaborazione è il loro". La frattura si è consumata nella conferenza dei capigruppo di giovedì. "Una conferenza che – sottolinea ancora De Luca – era stata anticipata da consueti messaggi in una chat non istituzionale, dove sono presenti tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza, per concordare le date e gli orari. Io mi prodigo per trovare la quadra, assicuro enorme disponibilità, ma il più delle volte non si riesce a fare sintesi per un motivo semplice: alla conferenza dei capigruppo partecipano quelli di maggioranza in toto e al massimo uno, quando va bene due, della minoranza, adducendo problemi personali oppure lavorativi. Voglio ricordare a questi signori che si sono assunti degli impegni quando eletti e la legge consente loro di avere delle ore a disposizione". Poi risponde a ciascuno. Il primo è Baldassini: "Il suo è un atteggiamento gravissimo: il mese scorso chiamava sul telefono della Luciani, cercando di imporre che cosa dovessi mettere all’ordine del giorno: un fatto gravissimo, lontano dalle regole politiche e dal buon gusto. E il tutto per una richiesta di deroga al regolamento, quando è noto che le interrogazioni possono essere risposte in un’ora". De Luca ne ha anche per le due leader di Cic e Pd, Polita e Luciani. "Polita – ribatte – ha dichiarato che ha chiesto di spostare la data del Consiglio comunale per impegni personali, in una giornata in cui non si sarebbe pesato sulle casse comunali per pagare gli straordinari al personale: delle due, l’una". "E anche Luciani, con la quale avevamo concordato un orario per la capigruppo, non si è presentata – aggiunge ancora la presidente del Consiglio comunale –, ma si è fatta sostituire dal consigliere Francesco Mancinelli. Si decidessero. Sennò è soltanto la politica d’opposizione circense".