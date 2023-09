Dea ecco la tua Serie C. C’è il derby con la Giana

CARAVAGGIO (Bergamo)

L’Atalanta under 23 è pronta a debuttare in casa. Dopo la partita di esordio contro la Virtus Verona, persa 2-3, giocata a Gorgonzola, stasera la seconda squadra nerazzurra gioca la sua prima partita allo stadio Comunale di Caravaggio che ospiterà per tutta la stagione le gare interne della baby Dea.

Che stasera alle 20.45 riceve la visita proprio della Giana Erminio, la squadra di Gorgonzola, battuta domenica scorsa in casa per 5-1 dai vicentini dell’Arzignano, ma vincitrice all’esordio sul campo della Pro Patria per 2-1.

Prima assoluta a Caravaggio in un impianto ristrutturato dallo stesso club nerazzurro e pronto ad aspettare un pubblico importante, agevolato dal prezzo unico del biglietto a 10 euro.

Dea rilanciata dal pareggio per 0-0 a Trento e alla ricerca della prima storica vittoria nella categoria.

"Siamo solo all’inizio, il campionato è lungo e abbiamotanto da imparare, avendo tanti ragazzi giovani ma di grande talento. Forse avremmo potuto fare più di un punto, ma nella prima partita siamo stati sfortunati perché abbiamo avuto un buon possesso di palla e un buon ritmo di gioco, ma abbiamo pagato un po’ l’inesperienza", ha spiegato al sito atalantino il 25enne centrocampista Theopilus Awua.

Che sottolinea la crescita del gruppo: "Si è già vista la differenza nella seconda gara a Trento, in cui abbiamo fatto una partita attenta. Contro la Giana sarà una partita difficile, perché tutti gli avversari contro l’Atalanta vorranno dimostrare qualcosa. Dovremo essere pronti a battagliare. Siamo una squadra forte e possiamo vincere contro qualunque avversario".