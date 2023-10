Dea fa shopping anche a Sanremo

"Grazie a un lavoro di squadra che dura ormai da anni con tutti i sindaci soci di Astea, possiamo annunciare che Dea spa amplierà ancora la compagine societaria acquisendo il ramo elettrico dell’azienda municipalizzata del Comune di Sanremo". Ad annunciarlo è il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni. Dopo l’acquisizione del ramo elettrico dell’azienda Odoardo Zecca di Ortona, con questa nuova operazione Dea spa arriva ad acquisire 80mila pod (point of delivery). "Il traguardo è centomila, la soglia minima che nel 2030 servirà a ottenere la nuova concessione per gestire le attività di distribuzione elettrica in Italia – aggiunge Pugnaloni –. Con gli 80mila pod il gruppo Astea diventa oggi l’undicesimo operatore in Italia su 124 distributori della energia elettrica".