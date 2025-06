Dea, primo bilancio di sostenibilità. Il dg Belli: "Dipendenti al centro"

Dea spa (nata nel 2015 in forma di srl a seguito del conferimento del ramo d’azienda della multiutility Astea), società leader nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione in Abruzzo, Marche e Liguria, ammessa alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha presentato il primo bilancio di sostenibilità della società, relativo all’esercizio 2024.

Il dg Massimiliano Riderelli Belli afferma: "Il nostro primo rapporto di sostenibilità, redatto a quasi un anno dalla nostra quotazione, è una prova del nostro impegno per fare impresa in modo responsabile. Una società di successo per noi è un’azienda con un bilancio sano e una gestione efficace, ma soprattutto capace di mettere al primo posto attenzione e fiducia nei confronti dei dipendenti, studio e ricerca per ridurre l’impatto ambientale e rispetto e cura nei confronti del cliente".

Per Dea lo sviluppo sostenibile è garantito da tre concetti chiave: economia del territorio, garanzia del rispetto dei diritti umani, trasparenza. Nel 2024 ha proseguito nell’impegno di diminuire l’impatto ambientale riducendo l’inquinamento generato in modo diretto e indiretto dalla propria attività, sostenendo la ricerca e ha investito nella formazione dei propri dipendenti.