Dea tesoretto da 70 milioni, due colpi nel mirino

L’Atalanta aspetta ancora due rinforzi per chiudere una sessione di mercato finora perfetta tatticamente e finanziariamente. L’obiettivo estivo era di ringiovanire e rinforzare la squadra e il tandem Luca Percassi-Tony D’Amico ha portato a Bergamo il mastino Kolasinac in difesa, il duttile Adopo in mediana, l’olandese Bakker (ancora in rodaggio) per la fascia sinistra e davanti tre punte giovani come Scamacca, De Keteleare e El Bilal Touré.

L’attaccante maliano, pagato 28 milioni, si è sottoposto ieri ad un intervento chirurgico di riparazione della rottura dell’inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra, eseguito dallo specialista Ramon Cugat presso l’Hospital Quirónsalud di Barcellona.

Acquisti importanti, per quasi 60 milioni spesi, cui andranno ad aggiungersi tra un anno altri 7 milioni di bonus e gli eventuali 23 di riscatto per De Ketelaere, a fronte di entrate intorno ai 135 milioni (più altri 15 di bonus futuri) per le cessioni di un solo titolare, Hojlund, e di giocatori considerati delle riserve o fuori dal progetto come Boga, Demiral, Lammers, Latte Lath e Maehle.

Un saldo positivo da 70 milioni che la Dea ora può investire per ulteriori colpi. Due gli obiettivi di mercato. Il primo è un ulteriore esterno per un reparto comunque affollato da cinque giocatori (Zappacosta, Ruggeri, Bakker, Zortea e il rientrante Hateboer) per due posti. L’obiettivo è un giovane, come il 23enne svedese Erik Holm dello Spezia, che piace molto anche alla Juventus, oppure dalla Signora il 20enne britannico Samuel Iling Junior, peraltro a segno a maggio a Bergamo.

Il secondo obiettivo è un difensore centrale che andrebbe a completare un reparto con quattro titolari per tre posti (Toloi, Djimsiti, Kolasinac e Scalvini) dove ci sono anche Okoli e Palomino, quest’ultimo al rientro dopo oltre tre mesi dal grave infortunio muscolare subito il 3 maggio contro lo Spezia.

L’idea è puntare su un centrale giovane, che abbia anche doti tecniche per impostare da dietro la manovra: oltre allo svedese Isak Hien del Verona piace il 24enne torinese Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e perno della retroguardia di Juric. Ha un costo alto, intorno ai 25 milioni. Il presidente granata Cairo ha già detto che non lo cede, ma l’Atalanta potrebbe offrire un contropartita tecnica comprendente Soppy e Miranchuk.

Il 23enne attaccante monzese Niccolò Cambiaghi torna invece in prestito all’Empoli dove lo scorso anno ha segnato 6 gol. L’Atalanta manda a Empoli anche il 27enne centrocampista ucraino Vitktor Kovalenko. E resterebbe ancora da vendere Muriel, ma la possibile maxi offerta del Fulham per Zapata ha congelato la cessione del colombiano.

