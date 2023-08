Dea, vigilia agitata Si ferma El Bilal Touré

di Fabrizio Carcano

L’Atalanta domani a Reggio Emilia ricomincerà da dove aveva finito a giugno. Ovvero dall’ossatura granitica della squadra che ha chiuso quinta lo scorso campionato, con la possibilità addirittura di schierare la stessa formazione tipo per dieci undicesimi.

Gian Piero Gasperini nel test in famiglia di giovedì al Gewiss Stadium ha proposto nel primo tempo la formazione tipo standard con Musso in porta, difesa a tre con Okoli al posto del convalescente capitan Toloi, che intanto ha recuperato dal risentimento al flessore, con Djimsiti e Scalvini, la coppia mediana De Roon-Koopmeiners con i due esterni Zappacosta e Ruggeri e Pasalic da trequartista, dietro alle punte, con il ritorno all’anticipo con la coppia colombiana Muriel-Zapata. Al Mapei Stadium potrebbe rivedersi lo stesso undici, con il probabile cambio tra Muriel e Lookman, lasciando almeno inizialmente in panchina i nuovi che scalpitano. Su tutti Scamacca, già idolo della curva, e Charles De Ketelaere, che nella sua prima amichevole ha conquistato tutti per il tocco vellutato di palla e la voglia di proporsi in area.

De Ketelaere si candida per fare il terzo di un tridente offensivo che potrebbe rappresentare la nuova variante tattica gasperiniana, con Lookman a sinistra e Scamacca in mezzo. Anche se il presente è ancora di Duvan Zapata, che resta sul mercato trattato dalla Roma, ma intanto sta giocando e potrebbe diventare ancora più prezioso dopo l’infortunio muscolare alla coscia subito da El Bilal Touré. Ieri il maliano si è sottoposto ad una serie di approfonditi esami e solo oggi si conoscerà l’entità della lesione muscolare e i tempi di recupero. Al momento Gasperini ha abbondanza in ogni reparto, in attesa di cessioni necessarie per sfoltire l’organico. Davanti c’è sempre Muriel, per cui c’è un dichiarato interesse del Monza, ma con l’innesto di De Ketelaere sarebbe il sesto attaccante. E il settimo, Niccolò Cambiaghi, sta per salutare, diretto verso un altro prestito, al Bologna o al Monza. Sulle fasce in uscita ci sono Soppy e probabilmente anche Zortea, per fare posto al 23enne svedese Erik Holm per cui la trattativa con lo Spezia è in discesa.