"Debiti fuori bilancio, i dirigenti paghino gli errori"

"Chi ha commesso errori in passato che ricadono su questa amministrazione avrebbe dovuto pagare. Così comune esistono i bonus per i risultati conseguiti sarebbe necessario istituire anche dei malus per chi ha portato a queste situazioni". A dirlo è stato ieri il capogruppo di Fratelli d’Italia, Jacopo Toccaceli, durante la seduta della Commissione consiliare in cui si doveva votare il via libera al Consiglio comunale di oggi per un debito fuori bilancio di circa 12mila euro. Un debito originato da una valutazione tecnica degli uffici nel 2010 (giunta Gramillano, centrosinistra) inerente a una vicenda urbanistica legata al frazionamento di un edificio alla Baraccola. Una storia complessa che ha visto nascere un contenzioso proprio tra il Comune e una società che ha fatto ricorso. Il nocciolo della questione, tuttavia, non è la vicenda giuridica, quanto il dibattito nato ieri mattina in commissione tra il già citato Toccaceli e la dirigente comunale del Sue (Sportello unico dell’edilizia), l’architetto Francesca Sorbatti. Il capogruppo di Fratelli d’Italia ha attaccato in maniera diretta il collega che nel 2010 si trovava proprio al posto della Sorbatti, reo, a suo dire, di aver commesso degli errori: "Questa amministrazione non c’entra nulla con questo e con altri debiti fuori bilancio che arrivano dal passato, da Galeazzi fino alla Mancinelli e che dunque toglie soldi ai cittadini. Ciò non è più accettabile, bisogna capire cosa è successo e perché – è stato l’affondo di Toccaceli – Secondo me un dirigente si deve assumere le sue responsabilità ed eventualmente risponderne. Le parole usate dal giudice nella sentenza non lasciano dubbi sugli errori commessi".

Di altro tenore la risposta dell’architetto Sorbatti: "Premetto che ovviamente io al tempo non c’ero, ma ci tengo a dire che spesso si può sbagliare assolutamente in buona fede. Per quanto ne so, penso che quel dirigente le responsabilità se le sia assunte, era convinto di fare bene e invece le cose sono andate diversamente. Poteva fare qualcosa di più? Forse, ma non è così scontato e io mi metto nei suoi panni, visto che potrebbe accadere anche a me qualcosa di simile".

A proposito di dirigenti, proprio la settimana scorsa, dopo una lunga e brillante carriera a Palazzo del Popolo, è andato in pensione la colonna dell’ufficio legale del Comune, l’avvocato Gianni Fraticelli. Le numerose cause pendenti che stava seguendo passeranno ai suoi colleghi del servizio.