"Debiti pagati: così abbiamo più fondi"

"Il miglioramento della performance di pagamento dei debiti commerciali da parte dei Comune ha portato l’ente a poter sbloccare, per la prima volta nella sua storia, 112mila euro dal Fondo di garanzia dei debiti commerciali". Ad annunciarlo la giunta Ghergo che spiega: "Ciò è stato possibile essendo stato rispettato l’obbligo del contenimento dello stock relativo di debito dall’esercizio 2022 al 2023 ed essendo stato registrato nel 2023 un indicatore di ritardo dei pagamenti negativo. Ciò significa che il Comune di Fabriano paga più velocemente chiunque vanti un credito commerciale nei suoi confronti e rispetta finalmente i tempi previsti dalla legge per i pagamenti verso terzi". "Abbiamo approvato questa prima variazione di piccola entità - commenta il sindaco Daniela Ghergo - ma che è un grande segnale di maggiore efficienza dell’ente comunale". L’ammontare della variazione è di 95mila euro e riguarda aggiustamenti tecnici e interventi urgenti. Sono previsti 80mila euro per l’affidamento del servizio dei Mastri cartai al Museo della carta e della filigrana, 25mila per le manutenzioni comunali, 5.800 per l’attuazione del progetto "Ortoincontro", per la realizzazione di un orto sociale intergenerazionale.