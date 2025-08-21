Debito della società di Ginnastica. Il Comune decide di rateizzare

La società sportiva Asd Ginnastica Fabriano, plurimedagliata a livello mondiale, ha un importante debito nei confronti del Comune per l’utilizzo degli impianti pubblici, la giunta Ghergo rateizza il debito. Lo ha deciso la giunta comunale che ha deciso di suddividere l’importo dovuto, oltre 33mila euro in 24 rate. "L’Amministrazione comunale – si legge nella delibera - si impegna a sostenere la pratica dello sport agonistico, dilettantistico, professionistico della collettività tutta con lo scopo di favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale poiché la pratica sportiva e le attività motorie in generale costituiscono uno strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e miglioramento della salute. E si impegna ad offrire un solido sostegno alle società e alle attività sportive di Fabriano, creando condizioni ottimali per la gestione delle loro attività e agevolando così il superamento delle difficoltà per favorire investimenti".

L’ufficio Sport a giugno scorso ha comunicato alla Ginnastica Fabriano la posizione debitoria per l’utilizzo degli impianti sportivi Comunali che ammontava a 39.148,92. Poi "su sollecitazione informale della società sportiva l’Ente ha fatto un controllo relativamente ai versamenti effettuati su un ulteriore conto corrente sempre riferito all’Ente e ha rinvenuto una somma pari a 5.751 euro pagata il 14 marzo 2023. Pertanto il debito residuo è pari a 33.397,23. La giunta ha previsto il pagamento della rata iniziale e di quella finale per un importo pari a 5mila e del debito restante in 22 rate pari a 1.063,51 l’una".

sa. fe.