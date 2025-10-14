Debutto in A2 con successo per il Corinaldo: "Approccio giusto e bravi nella fase difensiva"

Il debutto non poteva avere sapore migliore: il Corinaldo vince con il Modena Cavezzo la sua prima storica partita in serie A2. Al palazzetto dello sport di Cavezzo, la neo promossa squadra corinaldese s’impone per 2-5 dopo essere andata a riposo sul risultato di 0-4. Il valzer dei gol lo inizia Bacchiocchi con un tiro sotto la traversa. Raddoppia capitan Campolucci, passa un minuto e ci metta lo zampino anche Bronzini. Prima che termini il primo parziale, c’è tempo anche per il poker a firma Rotatori. Al rientro, i padroni di casa tentano la rimonta inserendo il portiere di movimento, ma nulla da fare, allo scadere la new entry corinaldese Morganti segna a porta vuota il 2-5. "Abbiamo approcciato nel modo giusto- racconta il pivot del Corinaldo, Diego Rotatori- Inoltre siamo stati molto bravi nella fase difensiva. Ci hanno messo un po’ in difficoltà col portiere di movimento, ma ci sta, la stanchezza si faceva sentire e il livello tecnico in questa categoria è più alto".

Risultati: Jesi-Lucrezia 3-5, X Martiri- Russi 1-5, Grifoni-Potenza Picena 4-4, Imolese-Montebianco Prato 3-6. Classifica 1°g. Russi, Prato, Corinaldo, Lucrezia 3, Grifoni, Potenza Picena 1, Ternana (a riposo), Jesi, Imolese, Modena Cavezzo, X Martiri 0.

In serie B parte bene anche il Fumo di Moka Cus Ancona. Latini, Balzamo, Astuti e Ferraresi regalano agli universitari la prima vittoria di campionato ai danni della Pasta di Camerino Gagliole (4-1). "I primi risultati lasciano il tempo che trovano- le – parole di Davide Ferraresi all’esordio nella categoria nazionale -. Noi dobbiamo scendere in campo con le idee chiare: dobbiamo sempre provare a vincere, non abbiamo alternative".

Risultati: Italservice Pesaro- Montegranaro 10-2, Cus Macerata-Spes Poggio Fidoni 7-1, Fermana-Eta Beta Fano 6-5, Leonessa-Audax Senigallia 7-1, Cures- Recanati 6-5. Classifica 1°g. Pesaro, Cus Macerata, Leonessa, Cus Ancona, Cures, Fermana 3, Eta Beta, Recanati, Gagliole, Audax, Spes, Montegranaro 0.

Alice Mazzarini Serie B femminile- Risultati 1°g.Atletico Chiaravalle- Grisignano 1-1, Polisportiva FC- Bo Ca Junior 0-1, Cus Pisa- Montebianco Prato 1-2, Infinity Accademy- Hurricane 5-1. Classifica: Infinity, Prato, Bo Ca 3, Chiaravalle, Grisignano 1, Scandicci, Pisa, Pol. FC, F. Hurricane 0

Alice Mazzarini