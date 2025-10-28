Debutto nel nome di Camilleri: "Volevo farlo nel suo centenario"

Trent’anni fa usciva "Il birraio di Preston", uno dei libri che meglio rappresenta Andrea Camilleri. Lo sa bene Giuseppe Dipasquale, che ha lavorato a lungo con il celebre scrittore, e che ora riporta in scena uno spettacolo da non perdere. Dal 5 al 9 novembre il palco delle Muse di Ancona diventerà la siciliana Vigata, località dove si svolge l’intricata (basti dire che i personaggi sono 70), tragicomica vicenda, in cui un teatro può andare a fuoco perché "il soprano a un certo punto stonò". Dipasquale (anche direttore di Marche Teatro e per anni al fianco di Camilleri) firma la regia dello spettacolo, mentre la riduzione teatrale è naturalmente quella ‘storica’ realizzata con lo stesso Camilleri. Le scene sono di Antonio Fiorentino, i costumi sono quelli nati da un’idea di Gemma Spina e ‘ripresi’ da Stefania Cempini e Fabrizio Buttiglieri. Sul palco c’è un’affiatatissima compagnia, con il trio Edoardo Siravo, Federica De Benedittis e Mimmo Mignemi affiancato da Gabriella Casali, Pietro Casano, Luciano Fioretto, Federica Gurrieri, Paolo La Bruna, Zelia Pelacani Catalano, Valerio Santi e Vincenzo Volo.

Ieri alle Muse sono iniziate le prove, ed è facile intuire che i primi a divertirsi sono loro, gli attori. Quello del ‘Birraio’ per Dipasquale è "un testo del tutto particolare, emblematico. La storia si svolge a Vigata, in Sicilia, ma il luogo è metaforico, legato a tutte le memorie di Camilleri. Volevo farlo, nel centenario della sua nascita". Per dare l’idea di un certo ‘spirito’ siciliano il regista cita un ‘dialogo’ tra Moravia e Sciascia, in cui il primo dice che "voi siciliani di una fesseria fate una cosa gigantesca. Noi romani da una cosa gigantesca ne traiamo qualcosa di semplice". Spiega Dipasquale: "E’ l’indole che porta i siciliani a rappresentare più di quello che c’è, a esagerare, a fare tragedia. Ma Camilleri ci ha insegnato un nuovo sguardo sulla Sicilia". Come si legge nelle note di regia, infatti, "la Sicilia narrata da Camilleri aveva concluso una elaborazione storica del suo lutto (…). Non più la Sicilia delle madri, del dolore e della eterna dominazione dello straniero, ma quella del germe, futile e divertente ad un tempo, del paradosso siciliano: vivere della disdetta della propria natura, ed in più, riderci sopra".

Quanto agli attori, Edoardo Siravo, si dichiara "felice di essere qui, in questo meraviglioso teatro. Lo spettacolo è complesso, molto bello. Consiglio a tutti di vederlo". Mentre Mimmo Mignemi strappa risate a tutti con la sua naturale e irresistibile vis comica, Federica De Benedittis osserva che "il linguaggio di Camilleri è divertentissimo da recitare. La direzione di Giuseppe Dipasquale ci fa sentire sicuri. Non vediamo l’ora di andare in scena". Accadrà tra nove giorni, quando il pubblico sarà invitato a salire su quella che il regista definisce "una giostra di comicità, a volte amara".

Raimondo Montesi