Debutto tra luci e ombre. Due vittorie e altrettanti ko

Un bilancio a metà all’esordio in campionato per le nostre squadre di B di volley. Due vittorie e due sconfitte. Nella B maschile vincono Osimo e Loreto, resta a secco Castelferretti. Sconfitta Jesi nella B1 femminile. Osimo e Loreto fanno la voce grossa in trasferta. I senzatesta conferma il pronostico vincendo a Ravenna. Loreto sbanca San Severino, continuando la serie positiva sul campo maceratese, per una "grande vittoria su un campo difficile. Sabato (domani, ndr) a Macerata dovremo ripeterci" attacca coach Iurisci. Non basta la buona prestazione a Castelferretti per andare a punti a San Mauro Pascoli. "Nonostante il risultato, dati alla mano siamo riusciti a fornire una buona prestazione contro Rubicone, una delle squadre che ambiscono al salto di categoria e contro cui non puoi concedere davvero nulla - racconta Nazaro Silvestrini, allenatore della Sabini -. Ora un’altra super favorita, Ferrara. Ci vorrà coraggio, determinazione e tutto il supporto del pubblico di casa".

Tifosi che serviranno anche alle ragazze di Jesi per cercare di riscattare il ko di Torre Annunziata. Al PalaTriccoli arriverà Magione, sconfitto nella prima giornata da Modica. "Torre Annunziata è una formazione molto esperta, con elementi esperti dei tornei di B1 e A2 – commenta coach Luciano Sabbatini -. Portiamo a casa dei momenti di bel gioco e la capacità di rimanere mentalmente sulla partita, al di là del punteggio. Era l’obiettivo che ci eravamo posti alla vigilia della trasferta. Ora vogliamo confermare questo tipo di approccio. Le nostre avversarie vengono da una sconfitta casalinga molto combattuta. Le dovremo affrontare con estrema decisione, così da dimostrare di esserci in campo per questa prima davanti ai nostri tifosi".