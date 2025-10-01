"Decado da sindaco per una nuova sfida"

E’ l’unico consigliere regionale eletto nello Jesino: il sindaco del Comune di Maiolati Spontini Tiziano Consoli, ruolo da cui verrà fatto decadere da parte del consiglio comunale nelle prossime ore. "Il mio grazie – commenta a caldo il consigliere regionale di Forza Italia – va ad ogni singolo elettore che mi ha dato fiducia con il voto, ai cittadini che si sono aperti al confronto, a tutta la squadra che ha lavorato al mio fianco". E adesso, i prossimi obiettivi per questi primi giorni nel suo nuovo ruolo? "In Consiglio regionale ci sarà tanto lavoro da fare per il territorio e per le Marche – spiega Consoli - ma porto con me la mia esperienza ventennale da amministratore pubblico. Auguro buon lavoro a tutti gli eletti, con la speranza di non tradire i marchigiani e soprattutto consolidare i positivi risultati raggiunti e continuare nel costante ascolto delle persone".

Per festeggiare nel tardo pomeriggio di ieri sera si è svolto un momento conviviale a Moie, in piazza Kennedy dove il primo cittadino ha voluto abbracciare tutta la comunità che l’ha sostenuto. Consoli non si dimetterà da sindaco ma sarà fatto decadere così da evitare il commissariamento, sarà la giunta che resterà in carica guidata dal vicesindaco Sebastiano Mazzarini a traghettare l’amministrazione comunale alle elezioni anticipate, nella prossima primavera. Sulla possibilità di poter ricoprire un ruolo nella giunta Acquaroli nessuno ancora si sbilancia, ancor meno il protagonista, forte di una lunga esperienza da sindaco in Vallesina: prima a Poggio San Marcello poi a Maiolati Spontini.