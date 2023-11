Decano dei medici. Il dottor Marchionni va in pensione

Dal primo dicembre il dottor Maurizio Marchionni andrà in pensione. Medico di famiglia, il dottor Marchionni è da sempre una vera e propria istituzione del territorio, soprattutto dopo la pandemia in cui è sempre stato in prima linea. Il dottor Marchionni ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’equipe territoriale. Classe 1956, il medico di medicina generale ha frequentato il liceo Perticari di Senigallia e poi si è iscritto alla facoltà di medicina presso l’Università di Ancona, dove si è laureato nel 1981. Ancora dieci giorni prima di salutare definitivamente i suoi pazienti. La gran parte degli assistiti è già stata informata del fatto che il medico tra dieci giorni sarà in pensione, mentre molti altri cittadini sono venuti a conoscenza della notizia, che ieri ha circolato in città. Molti coloro che hanno voluto lasciare un pensiero per quello che per anni è stato il loro medico di fiducia, per molti anche un confessore, un amico. Il pensionamento di Marchionni allunga la lista di una classe di medici che, raggiunta l’età pensionabile, sta avendo un grosso ricambio in città. L’ultima tra gli storici medici a raggiungere l’età pensionabile era stata quasi un anno fa la dottoressa Mara Mazza che, proprio come il dottor Marchionni ha lasciato i pazienti dopo più di trent’anni di attività.

si. sa.