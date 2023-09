Decine di furti sul territorio: sgominata la banda. Arriva l’encomio per i militari di Numana L'operazione "Uscita 762" ha portato all'arresto di 5 italiani per furto continuato aggravato. Ieri il comandante provinciale di Ancona ha consegnato un encomio a 4 carabinieri per l'eccellente lavoro svolto.