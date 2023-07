Decine di malori per l’afa record La polizia: "Non uscite col caldo"

Allarme afa nella città della carta: in campo, anche il commissariato che, come le altre forze di polizia, vista l’emergenza caldo, ha allertato enti, parrocchie, associazioni e in generale tutte le strutture che hanno ramificazioni sul territorio. L’obiettivo è quello di monitorare eventuali criticità riguardanti soprattutto anziani, bambini e persone fragili. Diversi nelle ultime ore gli accessi, specie per anziani disidratati al pronto soccorso dell’ospedale Profili. Fortunatamente, situazioni non gravi risolte con un po’ di reidratazione. La raccomandazione per i soggetti fragili è di restare in casa nelle ore più calde. L’appello che arriva dalle forze dell’ordine è quello di un controllo alle persone che abbiamo vicine, dunque familiari e persone sole. In città gli agenti evidenziano anche l’importanza di essere veloci nel caso di necessità e di richieste di intervento. Il Comune ha aperto il Coc ed eventuali criticità sono da segnalare alla Protezione civile. In quest’ottica rientra anche l’iniziativa della parrocchia Misericordia che, insieme alla Caritas, ha creato un filo diretto con le persone anziane e sole raggiungendole telefonicamente nelle loro abitazioni anche per farle sentire meno sole. Il numero 0732709112 è attivo 24 ore su 24 per la richiesta di assistenza e segnalare situazioni critiche. I locali refrigerati della sala polifunzionale della Protezione civile saranno messi a disposizione dei soggetti più fragili, bambini ed anziani, dalle 11 alle 17, con assistenza di personale specializzato. Anche la Croce Azzurra accoglie le persone fragili, in via Brodolini 22.