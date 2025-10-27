La strage non è inevitabile

Piero Fachin
La strage non è inevitabile
Ancona
Decine di muri deturpati dai vandali: è di nuovo allarme adolescenti
27 ott 2025
SILVIA SANTINI
Cronaca
  4. Decine di muri deturpati dai vandali: è di nuovo allarme adolescenti

Decine di muri deturpati dai vandali: è di nuovo allarme adolescenti

"Ci siamo svegliati con una brutta sorpresa stamattina. Ma non resteremo inermi. Abbiamo già allertato la polizia locale per verificare...

Alcuni delle decine di graffiti comparsi ieri sui molti muri di Osimo: l’autore sembra averli voluti dedicare al 14enne Tommy

"Ci siamo svegliati con una brutta sorpresa stamattina. Ma non resteremo inermi. Abbiamo già allertato la polizia locale per verificare se è possibile risalire, grazie alle telecamere diffuse in centro storico, agli autori degli sfregi realizzati stanotte dai vandali". Ad affermarlo la sindaca di Osimo Michela Glorio. L’imbarazzo è palpabile dalle parti del palazzo del Comune: molte scritte sono infatti in memoria di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nel tragico incidente a San Biagio dieci giorni fa.

"Decine di muri, molti di proprietà privata, sono stati imbrattati da spray nero con contenuti di diversa estrazione, alcuni anche offensivi". Fra i graffiti, benché non appaia chiaro se gli autori siano gli stessi delle scritte dedicate a Tommaso Bruciaferri, ne sono comparse alcune di natura diffamatoria nei confronti delle forze dell’ordine.

"A prescindere dai contenuti – prosegue la sindaca – è intollerabile un’azione simile, che, ricordo è perseguibile penalmente. Non è la prima volta, ma stanotte il raggio di azione è stato particolarmente esteso e dannoso. Serve quindi un segnale e un messaggio chiaro, da diffondere col contributo di tutti gli operatori coinvolti nella crescita dei nostri giovani: famiglie, scuole, parrocchie, associazionismo".

Un appello che fa seguito a quello di pochi giorni fa, quando frasi dai contenuti violenti erano invece apparse sul web, ad opera di un anonimo, in quel rivolte contro la memoria di Tommaso Bruciaferri.

"Insieme all’assessore alla Sicurezza Lorenzo Bottegoni, e a quella alle Politiche giovanili Simonetta Tirroni, contatteremo i dirigenti scolastici per approfondire la questione, e organizzare incontri formativi con i nostri agenti di polizia locale. Serve educazione al senso civico. Intanto faremo aumentare il numero di spycam in centro storico".

