"Decoro, bagni pubblici da sistemare"

"Non si può più rimandare la decisione di sistemare definitivamente la funzionalità e il decoro degli spazi pubblici per rendere la città sempre più accogliente, sia per i turisti che per tutti i cittadini fabrianesi". Così il consigliere comunale Pino Pariano in merito alla situazione dei bagni pubblici di via Zobicco, nei pressi del parco Regina Margherita, e quelli di piazza Garibaldi nel pieno centro città. "Ho spesso ribadito – aggiunge il consigliere di opposizione - che una città bella e prestigiosa come quella di Fabriano non può presentarsi in modo dignitoso ai visitatori se non è in grado di fornire i servizi essenziali, e che la cura, il decoro e la pulizia sono il biglietto da visita di una città e trasmettono il suo livello di civiltà, a partire dai bagni pubblici che sono un elementare requisito di base per qualunque città che voglia definirsi a vocazione turistica. Ci sono opere e servizi essenziali, come il decoro del centro e i servizi pubblici, che non possono essere più rinviati, semplici interventi di cui potrebbero immediatamente beneficiare tutti, cittadini e turisti. Auspico che questa Amministrazione sia finalmente in grado di cogliere la necessità di passare dalle parole ai fatti, in fretta e senza perdere altro tempo".