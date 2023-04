Decoro e degrado urbano: cosa volete fare?

"Decoro e manutenzioni: qual è, e perché, secondo voi la priorità tra buche, cura del verde, marciapiedi, raccolta dei rifiuti, accoglienza dei turisti e cosa fareste per risolvere il problema?". E’ questa la prima delle 18 domande che poniamo ai sei candidati a sindaco: ogni giorno sul Carlino dibatteremo su un tema cittadino per capire che città hanno in mente, qual è il loro programma elettorale e, dunque, per conoscerli meglio. Un modo per approfondire e dare una visione costruttiva di queste elezioni, lontani da risse e veleni che, lo sappiamo bene, non mancheranno anche in questa campagna elettorale.

Dunque, partiamo con il decoro: un termine che può essere declinato in più modi, specie se correlato allo stato di manutenzione generale di una città capoluogo. Negli ultimi anni la cura di Ancona, dai dettagli alle questioni più evidenti, ha mostrato delle pecche e non è un caso se l’assessore uscente e candidata del centrosinistra, Ida Simonella, abbia da subito annunciato un piano rivoluzionario per le manutenzioni. Concetto ribadito qui dalla stessa Simonella, mentre gli altri hanno espresso i loro punti di vista che poi andranno applicati nei fatti qualora le urne li premiassero. Detto questo, le problematiche legate al decoro non riguardano soltanto le periferie, ma anche le zone centrali. Marciapiedi rotti o sfondati, asfalti rovinati, verde pubblico poco curato, rifiuti. Per risolvere questo problema oltre all’intervento della politica serve, tuttavia, una rieducazione globale della cittadinanza. Sono gli anconetani i primi a salire con le auto sui marciapiedi, a gettare le cartacce e le sigarette a terra, a non pulire le deiezioni dei cani, a non rispettare la raccolta differenziata e così via. Entrando nel merito delle proposte, secondo noi la pavimentazione di corso Garibaldi, sporca e rovinata, andrebbe sostituita dopo aver rimosso e fatto sparire le due ‘isole tecnologiche’ (anche qui la Simonella ha già annunciato la loro rimozione). Anconambiente e il magazzino del Comune, inoltre, dovrebbero fare molto di più per aumentare il decoro dei nostri quartieri.