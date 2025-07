Decoro e sicurezza, il centro alza la voce

Assemblea molto partecipata ieri per il centro storico, al primo consiglio di quartiere del governo Glorio nelle grotte del Cantinone. Tanti i problemi da affrontare, quasi tutti annosi. In primis la carenza di parcheggi, complici i tanti cantieri in corso tra cui quello per l’istituto Campana per l’istruzione permanente, che non terminerà prima della fine dell’anno, e l’altro a Santa Lucia, per i quali è stata chiesta una revisione. "Avvieremo la sperimentazione della sospensione dell’alta rotazione in piazza Rosselli", ha annunciato la sindaca presente assieme agli assessori Celentano, ex presidente del Consiglio Osimo 1 – versante nord, Andreoni, Tirroni, Angeletti e Bottegoni.

Poi c’è il problema del decoro urbano: il centro sarebbe ostaggio del guano dei piccioni e delle deiezioni canine. "Per quanto riguarda la presenza dei volatili stiamo valutando metodi innovativi che comprendono anche l’avvio di interazioni con Jesi riguardo il metodo delle torrette per attirarli. Miglioreremo la pulizia nelle vie che ci sono state segnalate stiamo valutiamo una campagna informativa in merito".

Non è passato in sordina il tema sicurezza, anche viaria. Tanti cittadini hanno lamentato l’eccessiva velocità in certe vie soprattutto via Guazzatore dove sarà presto installato un segnalatore di velocità, e poi le bande di ragazzini che anche di notte stazionano creando scompiglio e rifiuti anche al mercato coperto. Saranno ripristina due pattuglie di Polizia locale e aggiornato il Regolamento di Polizia urbana". Gli scavi sotto il loggiato del comune saranno ripuliti a partire da metà mese e saranno sostituiti i vetri danneggiati con altri che si possono aprire più facilmente per una manutenzione più frequente.

"Abbiamo fatto riparare la fontana di piazza Boccolino che è appena ripartita – ha continuato l’assessore Celentano -. In questi giorni stiamo facendo sostituire la rete sulla facciata del teatro". "Sono iniziati i lavori in vicolo Grimani Buttari che era chiuso da molti mesi e senza un effettivo cantiere aperto. I lavori dureranno solo una settimana – ha aggiunto l’assessore Angeletti -. Ho sollecitato i tecnici comunali affinché definissero subito l’entità del danno per poi, in caso di esito a noi favorevole, pianificare una rapida risoluzione e così è stato".

Silvia Santini