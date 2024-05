Decoro e sicurezza: pressing sui candidati

Sono stati fatti decine di incontri, sia in centro che nelle frazioni, e diversi dibattiti pubblici, e la settimana entrante ne ha già due in programma, e in tutti sono emerse le stesse esigenze da parte degli osimani. La campagna elettorale è nel suo clou, in attesa del primo turno dell’8 e 9 giugno ed è occasione di ascolto di tanti cittadini da parte dei tre candidati a sindaco. Con i macro temi della sanità e del lavoro, decoro urbano e sicurezza, sia in strada che a casa, sono le tematiche forse più dibattute dagli osimani anche per bocca dei nuovi rappresentanti dei Consigli di quartiere.

Un decoro che, ad esempio in centro, passa attraverso una maggior rivalutazione dei "contenitori culturali", dei palazzi storici come l’ex Corridoni da acquistare e delle bellezze più nascoste, senza far mancare il mantenimento delle attuali e la lotta alla movida molesta. Sì ai grandi eventi come finora le mostre e i concerti ma senza trascurare quelli piccoli e più diffusi tanto richiesti, sia d’estate che d’inverno. Al centro del dibattito ad esempio in queste ore c’è lo stato in cui versano i reperti archeologici sotto le teche del loggiato dove sono nate le erbacce. Poi la sicurezza: San Biagio e Aspio domandano con forza altri deterrenti contro la velocità, così come San Paterniano (che chiede lumi anche sul futuro dell’ex ospedale Muzio Gallo), Montoro e Casenuove un occhio particolare alla manutenzioni stradali e scolastiche, l’Abbadia domanda il bypass.

Osimo Stazione chiede la chiusura delle lottizzazioni aperte e Campocavallo brama l’arrivo della nuova scuola primaria. Non manca poi la richiesta di maggiori centri aggregativi per anziani e giovani e la riqualificazione dei campetti di quartier per favorire lo sport amatoriale. La partita si giocherà tra meno di un mese. La forza votante per le comunali è 31.806 distribuita nei 33 seggi. Sono 541 i candidati alla carica di consigliere comunale: 148 a sostegno di Sandro Antonelli (coalizione civica), 182 per Michela Glorio del centrosinistra, 211 per Pirani (Liste civiche e FdI). Nella suddivisione di genere, sono 329 gli uomini (il 60,81 per cento) mentre il coinvolgimento delle donne nella politica attiva cittadina vede 212 presenze, il 39,19 per cento del totale dei candidati interessati alla governance comunale.

Silvia Santini