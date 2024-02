Decoro L’arte di Run per abbellire la Galleria

L’arte muraria di Run per far risorgere la galleria stradale anconetana. Sarà il noto e pluripremiato street artist anconetano a trasformare le due facciate della Galleria del Risorgimento in altrettante opere d’arte. I bozzetti dei capolavori visivi che verranno realizzati sulle due superfici murarie sono pronti, stilizzati in maniera impeccabile e suggestiva e l’artista dorico dovrebbe entrare in azione nel giro di poche settimane, un paio di mesi al massimo. Le due facciate come le mensole di un mobile sospeso nel vuoto dove applicare le immagini iconografiche legate al capoluogo. Monumenti e luoghi del cuore stilizzati, tratteggiati con colori vivi e attraenti.

Ormai ci siamo, l’accordo tra Run, al secolo Giacomo Bufarini, l’amministrazione comunale e il Rotary di Ancona (come sponsor principale dell’iniziativa) è ormai stato siglato da tempo. Adesso manca soltanto l’ufficialità dell’inizio dei lavori che rivoluzioneranno i due accessi al tunnel principale, forse l’arteria più trafficata della viabilità urbana, tramite tra centro e periferia di Ancona. Il sindaco Silvetti (e con lui l’assessore ai lavori pubblici Tombolini, che sta seguendo il carteggio) in passato si era espresso in particolare sulla volontà di curare con maggiore attenzione quell’opera, tanto da inserire l’argomento tra le linee guida del suo mandato. In attesa di realizzare degli interventi strutturali importanti dentro la galleria del Risorgimento, l’amministrazione ha deciso di mettere mano alle facciate.

Alla fine della scorsa estate, il 7 settembre per la precisione, gli anconetani si sono accorti in mattinata del primo cambiamento. Le due facciate, quella su piazzale della Libertà e su via Giannelli, erano state dipinte di un azzurro chiaro di grande impatto; adesso, sicuramente entro la primavera, le due facciate assumeranno un altro aspetto. Non è ancora chiaro se Run utilizzerà lo sfondo azzurro attuale dove applicare le nuove figure o se le pareti saranno letteralmente stravolte. La seconda ipotesi, al momento, sembra la più accreditata per lasciare l’artista (che vive a Londra) libero di esprimersi al 100%. Oltre ad aver lasciato la sua impronta nella città con alcune opere legate ad Ancona Crea, l’anno scorso è stato ospitato a Palazzo Bosdari, all’interno della Pinacoteca Civica per conto della Galleria Papini. Le sue opere monumentali sono state esposte in tantissimi Paesi, dagli Stati Uniti alla Cina, passando per Russia, Senegal, Marocco, Gran Bretagna e così via.

Pierfrancesco Curzi