Decoro urbano e sosta in centro storico: dopo le proteste ora scattano i sopralluoghi

Gli assessori alla Viabilità e Polizia locale Lorenzo Bottegoni e al Centro storico e Partecipazione democratica Jacopo Celentano hanno incontrato i referenti del Consiglio di quartiere del centro storico. Decoro urbano e pulizia e poi sicurezza stradale e parcheggi sono i temi caldi da discutere all’assemblea pubblica da organizzare nelle prossime settimane.

Per questo gli assessori, assieme al presidente del consiglio di quartiere Marco Fioranelli, sono in partenza già in queste ore con i sopralluoghi in alcuni punti critici. "Abbiamo ribadito la necessità che l’amministrazione comunale adotti quanto prima provvedimenti per far fronte anzitutto al problema della carenza di parcheggi, acuitosi nell’ultimo periodo per la presenza dei numerosi cantieri presenti (in particolare quelli delle piazze Dante e Sant’Agostino per i lavori al Palazzo Campana e quelli di via San Filippo per il restauro dell’omonima chiesa), e poi ai problemi relativi sia al decoro urbano, con particolare riguardo alla necessità di regolamentare in maniera più incisiva la questione delle deiezioni dei cani, sia alla sicurezza – dice Fioranelli -. Stante la perdurante presenza dei cantieri e l’imminente installazione di un nuovo cantiere in piazza Rosselli, sarebbe anzitutto opportuno eliminare le limitazioni di orario (dalle 19.30 alle 9.30 e dalle 11.30 alle 15.30) alla sosta dei residenti del centro storico previste nei parcheggi a pagamento di piazza Dante, via Campana, piazze del Comune, Don Minzoni, Leopardi, Gallo, poi le vie Lionetta e Antica Rocca, piazza Rosselli, via 5 Torri e via Leopardi. Sono stati segnalati diversi posti attualmente destinati ad altri usi che invece potrebbero essere messi a disposizione per parcheggi pubblici".

Ci saranno più controlli da parte degli agenti della Municipale, anche per sanzionare i parcheggi scorretti, come chiesto dai residenti stessi, effettuati in violazione delle disposizioni in vigore. "Vorremmo che l’uso del maxi parcheggio, anche e soprattutto in previsione degli eventi diffusi che si intendono organizzare con i commercianti, sia incentivato soprattutto per coloro che non risiedono in centro, migliorando innanzitutto la segnaletica riguardante la sua presenza nelle vie di accesso alla città".