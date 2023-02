Defibrillatore donato dagli ultras

Batte forte il cuore della solidarietà a Osimo. A disposizione della comunità osimana è stato messo un defibrillatore. Dalla tifoseria organizzata giallorossa affermano: "Eravamo in tanti all’inaugurazione della colonnina Dae al circolo Acli di San Paterniano sabato pomeriggio, frutto della raccolta fondi avvenuta grazie alla vendita delle cuffie del gruppo ultras – dicono i giovani tifosi –. Anche noi abbiamo dimostrato di poter fare, per quello che possiamo, grandi e piccole cose, volte al benessere, al sostegno ed alla salute della comunità, come si è già visto in altre situazioni più o meno felici". Un bellissimo gesto che va a beneficio della salute di tanti, in occasione di episodi di emergenza che potrebbe capitare. Alla cerimonia sabato erano presenti con loro anche la Croce rossa e il sindaco Simone Pugnaloni.