Defibrillatore e nuovo etilometro: "Così polizia locale più efficiente"

La Regione Marche ha cofinanziato il progetto "Senigallia Safe City" per l’acquisto di strumentazione per il corpo della polizia locale. L’importo complessivo è di circa 33 mila euro, di cui 25mila finanziati dalla Regione, e servirà a implementare le dotazioni tecnico-strumentali della polizia locale, al fine di innovare e potenziare l’efficienza dei servizi prestati e di garantire una maggiore sicurezza del territorio. "Sarà acquistato un defibrillatore semiautomatico portatile da posizionare a bordo del nuovo ufficio mobile del pronto intervento, per situazioni di primo soccorso – spiega Barbara Assanti, capitano della polizia locale –. Avere un Dae a bordo consentirà agli agenti di raggiungere rapidamente il luogo dell’incidente e di iniziare le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari, aumentando le probabilità di sopravvivenza della vittima". Uno strumento importante, soprattutto nel periodo di alta stagione, quando in città gli interventi aumentano ed effettuarli tempestivamente è sempre più difficile. "Grazie al finanziamento, la polizia locale sarà presto dotata anche di un nuovo etilometro portatile, con valore probatorio, per gli accertamenti su strada del tasso alcolemico – prosegue il capitano Assanti –. L’obiettivo è di prevenire la guida in stato di ebbrezza e di promuovere la sicurezza stradale, riducendo il rischio di incidenti causati dall’uso eccessivo di alcol". Alla polizia locale saranno inoltre fornite alcune fototrappole per sorvegliare parchi, aree ricreative, aree verdi o parcheggi pubblici, al fine di prevenire comportamenti illeciti come vandalismo, abbandono di rifiuti o attività illegali. Finanziato, infine, l’acquisto di alcune radio portatili e veicolari, di una cellula di sicurezza da installare su un veicolo di servizio a tutela del trasportato e del conducente e due allestimenti per i veicoli di polizia locale, comprensivi di livrea, sirene, lampeggianti, faro brandeggiante e altoparlanti. Un finanziamento importante e atteso da tempo per migliorare la strumentazione utilizzata dagli agenti, in modo da facilitare il lavoro e da aumentare di conseguenza la sicurezza anche a seguito dell’aumento dei controlli. Durante la stagione estiva, per via dell’alto flusso di turisti, Senigallia diventa una città nella quale è necessario un aumento di unità impiegate nella sicurezza per garantire anche il regolare svolgimento dei numerosi eventi, che sono organizzati.