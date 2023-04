Defibrillatore per tutti davanti al Duomo

Grazie all’associazione Unbeatables odv, che ha attivato allo scopo la raccolta fondi “una scossa al cuore” è stato inaugurato ieri il primo degli 11 defibrillatori a uso pubblico acquistati dalla stessa grazie alla cifra raccolta con il contributo di una pluralità di donatori (Isa Yacht –Gruppo Laboratorio Analisi del Piano + Medical Point Poliambulatorio – Fiomed + Kyrià – Banca Mediolanum – Enfap Marche UIL – Gruppo Astea –GLS – Ancona International Airport – Ambalt). La nuova postazione DAE al Duomo (con logo Casali Group) che verrà attivata il 28 aprile è posizionata nella Piazza antistante la Cattedrale di San Ciriaco, per la precisione nel balcone panoramico che si affaccia sul porto. Unbeatables è una associazione di ex atleti e sportivi affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite che dal 2016 è impegnata a offrire supporto ai pazienti e alle loro famiglie, a diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica. Quello di ieri è l’ottavo dispositivo installato in città nell’ambito del progetto dell’amministrazione comunale Cuore Ancona citta’ cardioprotetta avviato nel 2021, già sposato dal Rotary e Rotaract Club Ancona, che da allora hanno donato 4 defibrillatori A seguito della raccolta fondi promossa dall’associazione Unbeatables, si diceva, è stato possibile acquistare altre 10 postazioni complete.