Degrado al Kennedy "Al Parco troppe auto"

Impazza, anche sui social, la polemica sullo stato in cui versa il parco Kennedy, a Falconara. "Il parco kennedy è un parco o un parcheggio? È normale che ieri pomeriggio c’erano 49 macchine? Le ho contate. C’è più traffico che sulla strada, si parcheggia, si va al mare e i bambini che sono al parco lo trovano invaso dalle macchine con il rischio di essere investiti", dice un falconarese. Non solo. "Come già hanno fatto altri cittadini qualche settimana fa, segnalo che il piccolo girotondo del parco è rotto da almeno due mesi – aggiunge un altro - I bambini potrebbero farsi male, il pezzo che si è staccato, parte del sedile, viene portato in giro per il parco. È un vero peccato vedere questo degrado in un parco che dà tanta felicità ai nostri bambini. Quando verrà sistemato?". Le polemiche sono fioccate nel giro di poco: "Dovremo capire cosa vogliono i falconaresi. Da un lato, si lamentano perché non ci sono parcheggi per andare al mare e dall’altro, se vengono aperti spazi per favorire l’affluenza in spiaggia", ha scritto un residente.

"Non solo i bambini, chiunque si trovi a passare nel parco è in pericolo – ha replicato un altro - ma guai a togliere parcheggi per chi frequenta la spiaggia. Nemmeno coloro che abitano la zona sono considerati. Per non parlare poi della domenica, quando le auto arrivano ovunque al parco, pure in zone non consentite. È così da anni, ma i frequentatori della spiaggia hanno la priorità su tutti gli altri". Uno ha proposto: "Forse l’idea di considerare una navetta che magari ogni ora, faccia un giro in punti strategici della zona medio-alta di Falconara per portare al mare le persone potrebbe essere una soluzione, oppure ad orari ben precisi così da potersi organizzare. Per andare al mare, prendiamo l’auto, avevamo pensato di sfruttare la circolare ma il pomeriggio con 2.5 euro di parchimetro ce la caviamo".