Degrado e proteste in Galleria Dorica. Ricci ha perso ed è tornato a Bruxelles. Ecco come hanno lasciato la sede

Bottiglie di plastica, sacchi di immondizia, manifesti strappati e scatoloni abbandonati. Finita la campagna elettorale ecco come si presenta in questi giorni la sede scelta dal candidato alla presidenza della Regione, l’europarlamentare Pd Matteo Ricci. Uscito sconfitto dall’elezione a governatore delle Marche (con otto punti di distacco in meno dietro al candidato di FdI Francesco Acquaroli) nessuno ha pensato a restituire in maniera decorosa i locali scelti per la promozione politica, quelli sotto la Galleria Dorica, il lato che dà su via Marsala. La posizione è molto centrale, tre vetrine grandi, un gran passeggio quotidiano dove però regna la sporcizia e uno smantellamento del quartier generale di Ricci che poco rende onore al posto commerciale dove ci sono altri negozi e attività che tutti i giorni aprono la serranda per lavorare guardando quell’incuria lasciata così. Queste le voci raccolte ieri mattina: "Dovrebbero dare il buon esempio e invece guardate che roba".

"Un cambio di Marche" era stato lo slogan scelto e presentato proprio sotto la Galleria Dorica a giugno scorso, in occasione dell’inaugurazione della sede elettorale che in passato è stata utilizzata anche per altre campagne elettorali di Ricci come quella per le elezioni europee. Una sede inaugurata in grande stile quattro mesi fa, con tanto di bicicletta, sport amato dal candidato Ricci, di cui non c’è più traccia.

E’ più di una settimana che la partita elettorale si è conclusa e che la sede utilizzata non è più attiva ma dentro è ancora tutto da sistemare e pulire. Lo stato in cui si trovano i locali, con ventilatori abbandonati, cartoni rotti sopra le sedie, scatoloni pieni di bottiglie con succhi da bere e bicchieri, cartoncini per terra, sacchi della spazzatura arrotolati sui tavolini e cabaret di cibo vuoti, sta facendo arrabbiare i commercianti che tutti i giorni si recano al lavoro e sono costretti a vedere quello schifo. Perché nessuno li sistema? Anche la clientela che passa quotidianamente lì davanti, di fronte c’è un bar-enoteca che serve colazioni e aperitivi, appena sotto ci sono negozi di abbigliamento e un ottico, non è felice di vedere un locale così perché dà senso di degrado.

La Galleria Dorica già paga pegno quando piove e l’atrio si trasforma in una mini piscina perché si allaga, non ha bisogno di ulteriori penalizzazioni che potrebbero essere evitate, con poco. I negozianti fissi mettono molto impegno per renderla accogliente e decorosa e chiedono rispetto. L’ultima ondata di maltempo, quella del 1 ottobre scorso, aveva fatto trovare la galleria allagata ai commercianti che, muniti di scope e secchi si erano attivati per raccogliere l’acqua. Erano arrivati anche i pompieri a controllare lo stato di una attività, nei magazzini sottostanti.

