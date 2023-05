Degrado e spaccio vicino alla scuola Bimbi costretti a pulire per giocare

Scope e palette per pulire via i rifiuti lasciati a terra da gruppi di giovani ormai fuori controllo. Sono stati i bambini della scuola materna delle Faiani a togliere via i resti quotidiani del degrado lasciato nello spazio immediatamente esterno alla scuola di via Oberdan. Un vero e proprio caso quello che si sta materializzando ormai da settimane se non mesi. Bande di ragazzi, non più solo minorenni, dedite anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, si muovono indisturbate nell’area attorno alla scuola suscitando proteste e forti preoccupazioni. Ogni, giorno dal primo pomeriggio in avanti, occupano panchine, muretti e anfratti delle Faiani per loschi traffici lasciandosi andare ad atti vandalici e soprattutto al ripetersi di insostenibili situazioni di degrado: "La fiduciaria della scuola ha inviato diverse segnalazioni a polizia e carabinieri, ma nulla sembra essere cambiato nel tempo". A parlare è una delle insegnanti della scuola materna, anch’essa molto preoccupata per quanto sta accadendo in quella zona.

Ieri mattina, in particolare, i piccoli di alcune classi hanno avuto il loro bel da fare. Con palette e scope alla mano i bambini hanno fatto ciò che dovrebbero fare altri: "Questa mattina (ieri, ndr) il quadro era davvero desolante – prosegue l’insegnante – A terra c’erano rifiuti di ogni genere, ma soprattutto bottiglie rotte, cocci dappertutto. E in questo cortile sono proprio i bambini a giocarci nei giorni di scuola. Per questo motivo stamattina li ho fatti giocare ripulendo tutto. Ogni mattina è un pianto arrivare a scuola e vedere a terra di tutto, compresi rifiuti di cibo, decine e decine di cicche di sigarette e via discorrendo".

I comportamenti di questo gruppo molto nutrito di giovani hanno ormai raggiunto un limite invalicabile. Ci sono ragazzi italiani e altri di origini straniere, ma nati qui in città, non mancano le ragazze. Quasi ogni giorno c’è una rissa e gli schiamazzi sono all’ordine del giorno. Il problema principale però è l’attività di spaccio che non avviene nell’area attorno all’ingresso della scuola di via Oberdan, dove il Comune ha piazzato delle telecamere, ma nella viuzza pedonale che da via Oberdan conduce a via Torrioni, via Guido Monina. Nonostante le lamentele dei genitori dei bambini e le proteste seguite da altrettante segnalazioni di alcuni residenti, da settimane nessuno interviene per fare un po’ di ordine. Il quartiere del centro storico, con alcuni angoli davvero suggestivi, ormai nelle mani di bande di violenti e spacciatori.

p.cu.