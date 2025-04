Degrado e sporcizia nei giardinetti. Intervengono i cittadini per la pulizia

Domenica un gruppo di cittadini di Camerano ha preso parte a un’azione di pulizia volontaria dell’area dei giardinetti in centro. L’intervento, che è nato spontaneamente attraverso un’iniziativa lanciata su Facebook, ha permesso di avviare il recupero di uno spazio verde che da mesi versava in condizioni di abbandono, con vegetazione incolta, rifiuti accumulati e in uno stato di generale degrado che ne impediva la fruizione da parte della comunità.

Nella zona si trovavano bottiglie di birra, fazzoletti, buste di plastica e persino una sedia sopra i rami di un albero. Non è una lista di oggetti casuali ma i rifiuti che i volontari hanno trovato e raccolto durante l’intera mattinata trascorsa nell’opera di pulizia. L’immondizia era ovunque, segno evidente di mesi di incuria e assenza di manutenzione.

"È un’area che andrebbe sicuramente valorizzata, a partire dalla manutenzione ordinaria ma non basta. Servirebbe un progetto che la rendesse accessibile tutto l’anno, all’interno di un programma di riqualificazione delle aree verdi del paese", dichiara Gian Maria Recanatini, tra gli organizzatori dell’iniziativa.

L’operazione di pulizia è stata resa particolarmente difficile dall’erba alta e dalle pessime condizioni dell’area, che hanno complicato il lavoro dei partecipanti. Nonostante gli sforzi, i Giardinetti non sono ancora completamente accessibili ai residenti: serviranno ulteriori interventi da parte dell’amministrazione comunale per ripristinare pienamente la fruibilità.