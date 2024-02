Degrado e vandali nelle aree verdi: "Situazione pericolosa per i bimbi"

Sale la protesta di alcune mamme che portano a giocare i propri figli nel parchetto comunale con i giochi accanto allo sgambatoio a Loreto. "Piccoli atti vandalici e segni del tempo regnano sovrani. E’ stata staccata la pavimentazione in gomma in alcuni punti e un pianta è caduta su un gioco, è molto pericoloso. Nonostante i miei solleciti il Comune non è ancora intervenuto per ripristinare la situazione", dice una di loro.

L’assessorato preposto ha confermato che la situazione sarà ripristinata a breve ma le polemiche continuano, anche in altri parchetti cittadini, dove ragazzini spesso lasciano residui della merenda consumata lì nel pomeriggio, bottiglie di vetro e cartacce.

Nessuno è stato colto sul fatto ma i residenti spazientiti hanno notato i resti la mattina dopo, con grande disappunto.

Nel suo settimanale incontro video con i cittadini intanto, il sindaco Moreno Pieroni ha informato che il Palazzo comunale è stato dotato di un ascensore idoneo al superamento delle barriere architettoniche: "Dopo più di 40 anni ora anche per i disabili è possibile l’accesso agli uffici comunali. Il tutto con una spesa di circa 70mila euro", ha detto pubblicamente.

Il primo cittadino ha ricordato che stanno proseguendo i lavori presso le scuole "Marconi" e che per le "Verdi Gigli" il ritorno in classe degli alunni sia previsto per l’anno scolastico 2024-2025.