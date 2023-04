Degrado, effetto elezioni? Ecco i cantieri attesi da anni

Strade lastricate di buche, marciapiedi sfondati, zone centrali ridotte nel degrado per anni. E poi, magicamente, l’abbandono sparisce e le zone in questione tornano pulite e in ordine. Magia del periodo elettorale. Per anni nella zona di piazza Pertini il degrado è cresciuto e si è formato piano piano senza che si vedesse nessuno dell’ufficio tecnico o del magazzino del Comune per sistemare scene urbane classiche di abbandono nel cuore della città e a due passi dal centro. I residenti del quartiere tra piazza Pertini e la parte bassa di Capodimonte hanno inviato segnalazioni su segnalazioni per far fronte a scene di sfregio nei confronti del decoro, ma nessuno si è presentato per sistemare i problemi. Ieri è stata una giornata di grandi lavori, le classiche ‘pulizie di Pasqua’. In mattinata una squadra di operai si è presentata su via Palestro per strappare via la ‘foresta’ che si è creata nel corso degli anni lungo il marciapiede. Erbacce cresciute selvaggiamente tra marciapiede ed edifici e qui oltre alle mancanze della macchina amministrativa va segnalata la totale mancanza di buon senso da parte dei residenti e degli operatori della zona che in questi anni non hanno mosso un dito per tenere in ordine la zona. Sempre ieri una squadra specializzata ha chiuso l’intervento di recupero del manto stradale di piazza Stamira: dopo le buche e l’asfalto ammalorato ieri è stata tracciata la nuova segnaletica orizzontale. Un intervento atteso da una dozzina d’anni arrivato a un mese dal voto.