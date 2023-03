Degrado, il fai-da-te contestato Nessuno ha pulito le mura del Pincio

di Marina Verdenelli

Sono ancora lì, con la mano di vernice marrone-ocra che un gruppo di cittadini volontari avevano dipinto, senza l’autorizzazione di nessuno, per coprire le scritte che alcuni writers avevano fatto. Le mura del parco del Pincio attendono il loro riscatto, quello promesso dal Comune dopo la "lodevole iniziativa" (così l’aveva definita la sindaca Valeria Mancinelli) che a fine ottobre scorso aveva acceso un polverone in consiglio comunale. "Abbiamo un preventivo di spesa di una ditta che avevamo consultato per un intervento di pulizia – spiega Stefano Foresi, assessore alle Manutanzioni – dobbiamo vedere se accettarlo. La somma non la ricordo ma era esigua. Quando si farà l’intervento avviseremo anche la Sovrintendenza, per una super visione e avere parere su che prodotti si possono usare". E per chi aveva dipinto senza le autorizzazioni? "Nessuna conseguenza per loro – osserva Foresi – la questione è finita lì". Almeno da parte del Comune. Se la Sovrintendenza avrà da ridire sulla tinteggiatura fatta cinque mesi fa, in buona fede, con rulli e pennelli, al momento non è dato saperlo.

La pulizia di quelle mura, che si trovano lungo il perimetro del parco di via Circonvallazione, dove si trova il campetto da calcio e l’area dei giochi per i bambini, aveva fatto molto discutere ad ottobre. Per molti quelle mura sarebbero storiche o comunque soggette ad un vincolo storico. A verniciarle erano stati dei cittadini volenterosi, residenti in zona, che hanno fondato un gruppo con tanto di pagina Facebook "Ripuliamo il Pincio". Per togliere i graffiti che da anni erano stati fatti sul muro a mattoncini che divide l’area, avevano dato diverse mani di vernice acquistata a loro spese. La sindaca Mancinelli li aveva ringraziati con un post sulla sua pagina Facebook, qualche giorno dopo, lodandoli con il titolo di "la mejo gioventù". Il consigliere comunale Francesco Rubini aveva sollevato una attenta riflessione. "Tipico esempio di quando l’esasperazione della cultura del decoro produce mostri culturali, storici ed estetici – aveva osservato in un post su Facebook – Del resto, quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, in questo caso potremmo dire il pennello". Anche il consigliere comunale Gianluca Quacquarini si era posto delle domande: "Ma la Sovrintendenza che dice?".

Arrivato il giorno del consiglio comunale l’assessore Foresi aveva risposto ad una interrogazione sul tema sottolineando che "nessuna autorizzazione è stata data per quel lavoro, parlerò con la Sovrintendenza per risolvere la questione, tutto è stato fatto in buona fede". Anche il monumento ai Caduti è vittima di writers ma nessun cittadino, in buona fede, ha pensato di dargli una mano di vernice bianca.