Degrado, il piano del Comune. Meno feste, ma più asfalti nuovi. Ecco sei milioni contro le buche

Meno feste e artisti super-pagati, più asfalti nuovi e manutenzioni. La giunta comunale aggiusta il tiro e inserisce carburante nella macchina della direzione ‘Lavori pubblici’. Lievita ancora il tesoretto messo a bilancio per i prossimi due anni: da marzo scorso il bottino passa da 4,5 a oltre 6 milioni di euro, mentre le strade aggiustate da 42 diventano 58. Grosso vigore sul centro storico, in particolare la scelta di valorizzare con una pavimentazione ‘turistica’ a sampietrini di alto livello 400 metri di via Birarelli, fino all’Anfiteatro romano, ma non solo questo. Dai quartieri periferici alle frazioni, dal Piano San Lazzaro, altra zona strategica e prioritaria nell’azione amministrativa, fino al porto dove Palazzo del Popolo sistemerà le vie a maggior percorrenza, Einaudi e Mattei in primis, occupandosi della fase progettuale e amministrativa oltre che dei lavori, con i finanziamenti in arrivo dall’Autorità portuale.

C’è un prima e un dopo rispetto al punto messo ieri in conferenza stampa dal sindaco, Daniele Silvetti, e dall’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini: "Dei 100mila metri quadrati da pavimentare ne abbiamo già fatti 40mila, spendendo già oltre 1,6 milioni di euro. La prospettiva di aumentare il volume dall’aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche che andrà col bilancio di previsione a fine anno – spiega Tombolini – In città qualcuno si è distratto, accusandoci di non occuparci delle strade, ma questa pressione ci è servita per avere già i primi risultati. La parola chiave di questa amministrazione è ‘Manutenzioni’, in passato non succedeva la stessa cosa, ma grazie al sostegno del sindaco le cose si iniziano a fare. Meteo permettendo già entro dicembre partiremo con i prossimi cantieri, al massimo si va ai primi mesi del 2026 ed entro due anni rivoluzioneremo la qualità degli asfalti."

Una ventina di interventi è già cosa fatta, a partire da via De Gasperi, ridotta a un colabrodo e sistemata. Nuovi asfalti anche nelle vie Torrioni, Raffaello Sanzio, Veneto e XXV Aprile tra esse collegate, senza dimenticare le frazioni, da Varano a via del Carmine, via delle Grotte e Sappanico e poi piazza Ugo Bassi, uno degli interventi più complessi ma necessari.

Il direttore del servizio, l’ingegner Stefano Capannelli e il collega Giorgio Calavalle hanno poi elencato le altre strade interessate dalle future manutenzioni divise in una fitta serie di lotti, con 29 interventi per oltre 4 milioni di euro. In ordine temporale (lotto 1) presto i lavori sulle vie Gervasoni, Oberdan, Saline, Torresi e Candia; poi (lotto 2) toccherà alle vie Circonvallazione, De Bosis, Del Carmine, Einaudi, Magenta, Panoramica, Patrizi, Santo Stefano, Ranieri e la frazione di Varano. Per quanto riguarda il centro storico nel 2026 verranno riparate le vie Bernabei, Matas, Fanti e corso Matteotti. Un altro lotto (8) prevede interventi nelle vie Albertini, Buozzi, Fabriano, Marsigliani e Recanati e poi altri lavori sulle rampe dell’asse nord-sud, al porto e appunto su via Birarelli. In contemporanea al piano asfalti, la direzione ‘Lavori pubblici’ ha avviato un piano per il rinnovo o la costruzione di marciapiedi in svariate zone della città per 400mila euro di investimenti per il primo anno. Verranno rifatte anche alcune strade all’interno o all’immediato esterno dei cimiteri.