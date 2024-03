"Degrado, sistemate l’ex caserma San Martino"

"Sulla realizzazione o meno del parcheggio San Martino noi non abbiamo voce in capitolo; ciò che a noi interessa è sistemare l’area attorno al rudere rimasto in piedi, mettere in sicurezza il tutto e garantire il decoro". La puntualizzazione è di Paolo Pandolfi, uno dei residenti di via Torrioni nel tratto che da via Montebello si innesca con via Oberdan. Lui, assieme ad altri cittadini, hanno messo in piedi una petizione per chiedere di eliminare il degrado nella zona circostante l’ex caserma San Martino, dove da anni la situazione è pessima e senza soluzione. Il caso si lega con il balletto a cui si sta assistendo attorno alla costruzione o meno del parcheggio multipiano San Martino, con i vertici dell’amministrazione che si rimpallano i punti di vista. Senza il nuovo parcheggio è difficile che il degrado possa essere azzerato, ma i residenti di via Torrioni precisano: "Prima di tutto non siamo un comitato, siamo singoli cittadini che hanno deciso di creare la petizione e presentarla a chi di dovere – aggiunge Pandolfi – Non spetta a noi decidere se fare o non fare quel parcheggio, non è il nostro obiettivo e non vogliamo essere strumentalizzati su questo. Noi chiediamo che sia fatta una ristrutturazione della facciata della caserma dove c’è un vincolo paesaggistico, di azzerare il degrado e garantire il decoro perché noi lì ci abitiamo. É fondamentale che sia certificata la solidità statica del rudere preservando l’ex caserma. Intanto la nuova amministrazione ha sistemato dei muretti pericolanti, intervenendo alla fine del 2023, ma non basta certo. Del San Martino se ne parla da più di cinque anni e da allora non è stato fatto nulla. Non vorremmo che passasse altro tempo senza che si muova nulla, ma sul tema del parcheggio noi non vogliamo assolutamente entrarci, riguarda altre figure".