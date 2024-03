"Degrado vicino al liceo". Per Jesi denuncia

"Siringhe, vetri rotti in prossimità dell’area sportiva del liceo scientifico". L’allarme arriva ancora una volta dal gruppo di opposizione Per Jesi: "Segnaliamo all’Amministrazione un’altra situazione d’incuria oltremodo urgente in quanto pericolosa per l’incolumità pubblica, in un’area le cui adiacenze sono frequentate soprattutto dai giovani, anche minori. Quelli che una volta erano bagni e spogliatoi pubblici utilizzati dai fruitori dell’area del campetto e della pista d’atletica a fianco del liceo scientifico Da Vinci sono oramai ricoperte da piante infestanti, habitat perfetto per animali selvatici e insetti. Da qui la preoccupazione sia di quanti risiedono nella zona confinante, sia di tutte le famiglie che frequentano la zona per le ordinarie attività ludico-ricreative. La situazione di abbandono e degrado è evidente e innegabile. Parte dell’edificio è ben chiusa, ma su un lato invece un bagno è rimasto accessibile, lasciato privo di ogni manutenzione e dove, a terra, sono presenti anche delle siringhe. Girato l’angolo vi è un passaggio verso un altro casottino abbandonato con spazzatura e materiali di ogni tipo".