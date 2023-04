Degustazioni itineranti in centro C’è la IV edizione di "Giro DiVino"

Tornano le degustazioni itineranti per le vie del centro. "Giro DiVino" alla sua IV edizione andrà in scena nel prossimo weekend: sabato (dalle 16 alle 23), domenica e Lunedì primo maggio (dalle 10 alle 23). Passeggiando liberamente tra i vicoli e le piazze del centro storico di Jesi, i visitatori potranno sostare all’aperto tra i banchi degli espositori, assaggiare i prodotti tipici, i vini, l’olio e visitare teatri, chiese, musei e palazzi storici. Giro DiVino sarà aperto al pubblico dalle 10 alle 23 a palazzo della Signoria, alla chiesa di San Bernardo e a palazzo Santoni. "Il pubblico – spiegano gli organizzatori – potrà accedere alle degustazioni acquistando i carnet di coupon in una delle postazioni Pro Loco presenti in ogni sede. Il carnet coupon comprende: un calice personale con sacchetto portacalice, 12 coupon per degustazioni libere con le aziende di vino e di olio, due coupon sconto da 3 euro per ingresso ridotto ai musei e alle gallerie d’arte a pagamento e un buono sconto di 3 euro per l’acquisto di una bottiglia di vino o di olio. Il costo del carnet coupon è di 18 euro".

sa. fe.