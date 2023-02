Dehors e chioschi, il primo luglio scatta il nuovo regolamento

Prorogate fino al 30 giugno le occupazioni di suolo pubblico per i pubblici esercizi, ma dal primo luglio scatta il nuovo regolamento comunale per chioschi e dehors: il Comune invita i i ristoratori a prendere contatti con l’ufficio Suap. "Era il 30 settembre quando abbiamo approvato in consiglio il regolamento, fatto di procedure chiare e regolamentate – afferma l’assessore alle Attività produttive Michela Glorio –. Da oggi gli operatori economici interessati ad aprire chioschi e dehors potranno presentare direttamente la pratica al Suap, che rilascerà l’autorizzazione se la richiesta è conforme al nuovo regolamento. Niente più passaggio quindi alla Soprintendenza perché abbiamo approvato il regolamento quadro completo di planimetria con la localizzazione e abaco per le strutture e arredi". Tra le principali novità l’ampliamento delle dimensioni fino al doppio della superficie interna destinata a somministrazione, la possibilità di richiedere due tipi di occupazione, quella stagionale fino a sette mesi e quella continuativa, da un anno fino ad un massimo di 5 anni. "Per il 2023 stiamo lavorando alla disciplina degli impianti pubblicitari".