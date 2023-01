Dehors, le paratìe restano fino a maggio Il vincolo vicino alle 13 cannelle non si tocca

Questione dehors in centro, la classica tempesta in un bicchiere d’acqua. L’amministrazione comunale ha voluto chiarire la situazione regolamentare dopo una serie di proteste e di incomprensioni, anticipando il nuovo regolamento, passato in giunta a fine anno e pronto ad andare nell’aula consiliare per l’approvazione: "Non abbiamo fatto altro che andare incontro alle richieste delle associazioni di categoria _ ha ribadito l’assessore al commercio, nonché vicesindaco, Pierpaolo Sediari _. Una gran confusione legata alle famose paratie dei dehors utilizzate, non da tutti i locali, durante l’inverno per proteggere dal freddo. Il regolamento fissava i tempi di mantenimento di queste paratie in funzione da ottobre a marzo. Noi, andando incontro alle necessità degli esercenti dopo la trattativa con le categorie, abbiamo posticipato il periodo a maggio. Mi sembra tutto molto semplice. Questo riguarda i locali del centro cittadino, tutti tranne quelli che affacciano nella zona di corso mazzini all’altezza della Fontana delle 13 Cannelle. Lì esiste un vincolo della Soprintendenza su cui noi non possiamo intervenire". Con la delibera approvata il 29 dicembre scorso la giunta comunale ha stabilito il nuovo regolamento per i dehors che, come già accennato, ora dovrà essere sottoposto al vaglio del consiglio. Il concetto è stato ribadito dalla sindaca, Valeria Mancinelli, che ha aggiunto altra carne al fuoco: "Il vincolo è stato posto dalla Soprintendenza ai beni architettonici delle Marche nel 2012 e rispetto al periodo attuale era molto più stringente. Alcuni soprintendenti in passato avevano avuto comportamenti coloriti diciamo, ma dal momento in cui il vincolo è stato messo i successori non hanno fatto nulla per eliminarlo e non credo che ciò accadrà. In questi dieci anni siamo però riusciti ad ammorbidire le posizioni e rendere meno pesante il vincolo, tant’è che adesso resta tale solo ed esclusivamente attorno alla Fontana del Calamo". Mancinelli e Sediari che poi hanno aggiunto pure un dettaglio su alcuni comportamenti che hanno portato ad assumere determinate posizioni da parte della soprintendenza: "Non dimentichiamoci di alcuni fatti accaduti, di alcuni operatori sopra le righe, fatti per cui ci sono ancora cause in corso". In passato, anche di recente, ci sono state delle polemiche nei confronti dell’amministrazione comunale legate proprio ai vincoli. La sindaca corregge il tiro: "Le modifiche introdotte sono state oggetto di confronto con le categorie economiche e proprio questo confronto ha portato alle soluzioni adottate. Per quanto riguarda il vincolo nella zona anteriore alla fontana delle 13 Cannelle (fino alla chiesa di San Biagio, ndr.), la modifica delle regole non è in capo al Comune". In ogni caso, in virtù di una proroga inserita nella Legge Finanziaria, i dehors potranno rimanere in quel tipo di zona fino al mese di giugno 2023. "Useremo il tempo – ha detto Sediari – per proseguire l’interlocuzione con la Soprintendenza sulla modulazione del vincolo". Al di là del caso 13 Cannelle, per gli altri dehors, per concludere, l’utilizzo delle paratie era previsto dal terzo lunedì di ottobre fino al terzo lunedì di marzo; ora la possibilità si prolunga fino al terzo lunedì di maggio, periodo in cui dovrebbero esserci migliori condizioni meteo, garantendo quindi massima operatività per gli esercizi commerciali che ne fanno uso".