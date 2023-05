"Deiezioni cani: educare i padroni"

"Le principali responsabilità non sono certo dei cani, ma sono tantissime le segnalazioni e le lamentele che mi giungono. Bisogna educare i padroni". Così il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano porta in Consiglio la discussione sulla problematica degli escrementi dei cani lasciati dai proprietari sul suolo pubblico. "Le principali responsabilità non sono certo dei cani – dice Pariano – che, poverini, non fanno altro che fare i loro normali bisogni fisiologici. Purtroppo, sono tantissime le segnalazioni e le lamentele che mi giungono riguardo gli inconvenienti derivanti dalle deiezioni canine abbandonate sui marciapiedi, nei parchi e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago che per loro natura, oltre a rappresentare un problema di aspetto estetico e ambientale, possono configurare rischio potenziale sotto il profilo igienico-sanitario per la salute dei cittadini. A tutti i proprietari dei cani sarebbe bene ricordare una elementare norma che è sempre stata assai utile per la vita civile in qualsiasi società e cioè che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri".