Del Sole, roster quasi pronto. La General Contractor c’è

Al ritmo di ‘una novità ogni ventiquattro ore’ anche la General Contractor è vicinissima a completare il roster per la prossima stagione.

Ben dieci i partenti, un esodo innescato dal capitano Valentini probabilmente l’unico ad essersi allontanato dal progetto per motivi che non fossero strettamente tecnici (frequenterà un triennio alla Bocconi) e definitivamente completato (Nisi unico superstite?) con il recente addio al trio Carnevale, Vettori, Ponziani.

A fare quadrato accanto all’unico confermato Santiago Bruno sono arrivati i play Maglietti e Piccone, le guardie ali Toniato e Nicoli, l’ala centro Arrigoni e il centro Di Pizzo. Completata l’ossatura principale l’obbiettivo è ora quello dei ‘panchinari’ (o presunti tali).

Ad allungare le rotazioni dei lunghi è stato chiamato Leonardo Del Sole classe 2000 duecento cm nato a Rieti ma cresciuto cestisticamente nelle giovanili di Pescara e successive esperienze all’Amatori, a Teramo e Bisceglie. Al pari dell’ex Vettori, dopo un anno alla Npc Rieti, anche Del Sole lo scorso anno aveva sottoscritto un contratto con Chieti prima della rinuncia della società teatina al campionato e del trasferimento, unica possibilità per non restare inattivo, in serie C con l’ NBB Mazzano. A JesI Del Sole indosserà la maglia n. 33.

g. a.